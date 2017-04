Premium

Daniel Ricciardo begint bij Red Bull Racing zijn geduld te verliezen Tijd begint te dringen

In zijn vierde seizoen bij Red Bull Racing lijkt het geduld bij Daniel Ricciardo langzamerhand op te raken. De Australische teamgenoot van Max Verstappen dacht dit seizoen vanaf het begin mee te kunnen strijden om overwinningen, maar moet – wederom – genoegen nemen met een bijrol. „Het is heel frustrerend”, erkent hij.