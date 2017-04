Premium

Nyck de Vries werkt in schaduw van Max Verstappen aan carrière in de Formule 1 ’Timing is alles’

DE TELEGRAAF

Frank Woestenburg

SAKHIR - De Formule 1-paddock op het circuit van Bahrein ligt hemelsbreed nog geen honderd meter van de plek waar de Formule 2-teams hun tenten hebben opgeslagen. Bij een temperatuur van 36 graden Celsius volstaat zo’n korte wandeling van twee minuten ruimschoots om doorweekt van het zweet aan te komen. Het is de kraamkamer van de Formule 1. Althans, zo wordt het genoemd. Maar de belevingswereld is totaal anders. Geen hospitalityruimten. Geen honderden journalisten. En geen airco’s.

In de schaduw – figuurlijk – van de grote mannen hoopt Nyck de Vries (22) vroeg of laat zijn werkterrein te verleggen naar die andere kant van het hek. „Een goede timing is cruciaal”, zegt de McLaren-protegé, met een flesje water binnen handbereik. Voor hem begint dit weekeinde zijn Formule