F1-coureur Lewis Hamilton leeft in het moment, maar denkt steeds meer na over zijn toekomst Leven is meer dan Formule 1

GETTY IMAGES

Frank Woestenburg

Modeshows, filmpremières, concerten en exclusieve feestjes, moeiteloos verdeeld over vijf continenten. Er is geen coureur die tussen de races op de Formule 1-kalender zo’n overvolle agenda heeft als Lewis Hamilton. Maar één misverstand daarover ruimt de Brit graag op voorhand uit de weg. Hij is minstens zo toegewijd als zijn 21 collega’s op de grid. „Ik geniet alleen meer van het leven.”

Hij zit er ontspannen bij in het hoekje van de hospitalityruimte van Mercedes. Cappuccino voor hem op tafel, muziekje op de achtergrond. Even geen verplichtingen, behalve dan een interview met een Nederlandse verslaggever. Hij is echter uiterst goed geluimd, helemaal als hij verneemt dat het