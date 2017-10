Premium

Japanse F1-fans achtervolgen Limburger altijd en overal Vluchten kan niet meer voor Verstappen

Zelfs in het hotel van de coureurs, op een steenworp afstand van het circuit, zijn rode afzetlinten gespannen om nieuwsgierige fans op afstand te houden. De vroege gang naar de ontbijtzaal voert iedere ochtend langs giechelende meisjes die hopen op een foto of een handtekening van hun idool. Rustig ontwaken? Het is er voor de heren coureurs in Suzuka niet bij.