Premium

Formule 1 ziet toekomst in stratencircuits, met Singapore als lichtend voorbeeld Voor mannen met ballen…

Vanaf het dak van het exclusieve Marina Bay Sands Hotel hebben bezoekers in de avond een prachtig uitzicht over het circuit, dat als een lichtgevende slang door de straten cirkelt. De autootjes zijn kleine gekleurde stipjes die in het felle kunstlicht voorbij schieten.