Red Bull weer in het nauw

Een schouderophaal, veel meer vindt hij het niet waard in de drukkende warmte van Singapore. Het is iets voor achten in de avond als Max Verstappen aanschuift op het terrasje voor de hospitalityruimte. De berichten over de aanstaande scheiding tussen Renault en Red Bull - na 2018 - doen hem weinig, zegt hij. „Nee, ik maak me er echt niet druk om.”