Premium

Bij gebrek aan coureurs is Federica Masolin in Italië het gezicht van F1 Ferrari is religie

Bij de ingang van de paddock van Autodromo Nazionale Monza is het iedere ochtend chaos op z’n Italiaans. Luidruchtige fans staan er in alle vroegte te wachten voor een glimp van de coureurs en blokkeren de smalle toegangsweggetjes. Er wordt driftig getoeterd en geroepen. In Monza hoort dat erbij.