Dromen voor een prikkie

Drie turven hoog, groter is de kleine coureur met neksteun om de hals en ogenschijnlijk veel te grote helm in de hand niet. Over zijn bezwete wang biggelt een grote traan, zelfs de liefdevolle woorden die zijn moeder hem influistert doen zijn gesnik niet verstommen. Arthur Dontje slaat, gezeten voor zijn motorhome in het rennerskwartier van het Nederlands kampioenschap 4-takt karting, het aandoenlijke tafereel met een glimlach gaande. ,,Hier doe ik het dus allemaal voor.’’