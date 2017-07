Premium

Woede, onmacht, frustratie 'Daar gaan we weer...'

’Here we go again…’, zei Max Verstappen vol cynisme over de boordradio. Weer haalde hij buiten zijn schuld de eindstreep niet. En weer kostte hem dat een (waarschijnlijke) podiumplaats. Ook de Grand Prix van Azerbeidzjan eindigde voor hem gisteren in een enorme kater. Zijn ’rukseizoen’ duurt onverminderd voort…