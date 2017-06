Verstappen: 'Ik wil niet nog zo'n seizoen'

BAKU -

De accu is weer opgeladen, maar het venijn zit er nog steeds. Max Verstappen drukte zich gisteren in Baku diplomatieker uit dan twee weken geleden in Montreal, toen hij meteen na zijn onfortuinlijke uitvalbeurt door een defecte batterij gefrustreerd sprak van een rukseizoen. Maar de onderliggende boodschap was dezelfde: „Ik wil niet nog zo’n seizoen...”