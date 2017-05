Ross Brawn: 'Heimwee naar echte racen'

Ross Brawn (62) is de duizendpoot van de paddock. Succesvol als engineer, technisch directeur, teambaas en teameigenaar. In de loop der jaren verzamelde hij acht rijderstitels en acht constructeurstitels, onder meer bij Benetton, Ferrari en zijn eigen renstal, Brawn GP. Sinds begin dit jaar is hij echter de nieuwe sportief directeur van de Formule 1. Zijn aanstelling bij Liberty Media noemt Brawn quite a dramatic change. Een enorme verandering, maar wel één waarin hij zijn stempel op de sport kan drukken.