Max Verstappen is even van iedereen

De populariteit van de Limburgse Formule 1-coureur van Red Bull Racing heeft in Nederland ongekende vormen aangenomen. Zelfs enkele buitenlandse media waren naar het circuit van Zandvoort afgereisd om Max Mania met eigen ogen te aanschouwen. Eigenlijk was er maar één die er vrij nuchter onder bleef. De hoofdpersoon zelf. „Maar het feit dat er weer meer mensen waren dan vorig jaar is supermooi en dat maakt me zeker trots”, erkende hij.

Een van de hoogtepunten van de officieuze supportersdag van Max Verstappen was een verbetering van het ronderecord van Zandvoort tot 1.19,511 minuten. Het oude record uit 2001 stond met 1.19,880 op naam van Luca Badoer, die destijds met een Ferrari F2001 over het 4,3 kilometer lange circuit scheurde. Verstappen deed het gisteren op zijn beurt met de RB8, de kampioensbolide van Sebastian Vettel uit 2012.

Behalve aan de Red Bull-bolide van Verstappen kon jong en oud zich ook vergapen aan de gele LMP2-bolide waarmee Jan Lammers, Rubens Barrichello en Jumbo-topman Frits van Eerd over een maand de 24 Uur van Le Mans gaan rijden. Daarnaast was de BOSS GP, een raceklasse met oude Formule 1-wagens en hun jankende V10- en zelfs V12-motoren, wederom een schot in de roos.

Vanzelfsprekend ging het in Zandvoort ook over de stille ambities om Formule 1 in de toekomst weer terug te halen naar Nederland, nu er zo’n enorme hype gaande is rond Max Verstappen en koningsklasse van de autosport. Momenteel wordt er door de gemeente Zandvoort, in samenwerking met het circuit, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden. En op het TT-circuit in Assen dagdroomt men eveneens hardop van Formule 1.

„Als het aan mij lag, was die al lang weer terug hier, die Grand Prix”, liet Verstappen zich tijdens een van zijn podiumoptredens in de Zandvoortse paddock ontvallen. Politiek draagvlak is daarbij echter onontbeerlijk, beseft Verstappen, die wat dat betreft een duidelijk statement afgaf. „We moeten in Nederland niet té groen denken.”

Voorts zal de infrastructuur op en rond het circuit voor een investering van vele miljoenen moeten worden aangepast om het Formule 1-circus überhaupt te kunnen ontvangen. Logistiek verliep de organisatie van de Jumbo Racedagen echter voorspoedig, ondanks de enorme toestroom van publiek. De Nederlandse Spoorwegen hadden extra treinen ingezet en ook de organisatie zelf had – zoals gebruikelijk – maatregelen getroffen om de verkeersstromen in goede banen te leiden. De Verstappen-files naar en van Zandvoort vielen op zich mee. In die zin was het evenement een geslaagde oefening met het oog op de ambitieuze toekomstplannen.

Voor Verstappen zelf waren de rondjes op het circuit waar hij in een vorig leven, in 2014, nog de Masters op zijn naam schreef, vooral een alternatieve training voor de volgende Formule 1-race: komend weekeinde in Monaco.

„Trainen doe ik deze dagen niet veel. Mijn trainer Jake (Aliker, red.) heeft me geadviseerd om een paar dagen rust te nemen, omdat het in Monaco sowieso heel hectisch wordt. Normaal gezien is rijden de beste training die er is. Dus ik heb hier met die demo’s toch nog een beetje getraind.”

Op het stratencircuit van Monaco hoopt hij zich te kunnen revancheren voor de afgelopen twee jaar, toen hij beide keren de finish niet haalde door een crash. „Zoiets als een ronde zonder risico bestaat niet in Monaco. Dat kan niet als je snel wilt zijn, omdat je dan op de limiet moet rijden. Het is wel belangrijk om de limiet voorzichtig te ontdekken. Ik denk dat met de nieuwe auto’s van dit jaar de nieuwe chicane bij het zwembad de meest uitdagende bocht zal zijn.”

Dat is echter van later zorg. Gisteravond vertrok Max Verstappen, per helikopter, uit Zandvoort. Zonder last van Verstappen-files derhalve, maar wel van een paar vermoeide armen. Niet van het sturen, wel van het zetten van vele duizenden handtekeningen.