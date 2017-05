VIDEO - Met Mini-Max over stratencircuit Monaco

De mannen racen voor dit Grand Prix-weekeinde niet alleen op de baan voor het team van Red Bull, maar zijn ook nog eens allebei inwoner van het prinsdom. In een komische video vertellen ze wat het nauwe, kronkelende en spectaculaire parkoers aan de Middellandse Zee zo bijzonder maakt.

De Nederlander en de Australiër hopen zondag goed voor de dag te komen. Verstappen kwam de afgelopen twee jaar niet aan de finish, na onfortuinlijke crashes in de beide edities waar hij aan meedeed. Ricciardo had in 2016 een goede kans op de overwinning, tot zijn team een pitstop verknalde.