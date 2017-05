Gecrashte Bourdais succesvol geopereerd

"De operatie is goed gegaan'', zei medisch directeur Geoffrey Billows van de IndyCar in een verklaring. "Ik ben vanochtend bij Sébastien langs geweest en het ging beter met hem dan ik had verwacht.''

De Fransman raakte zaterdag zwaargewond toen hij met een snelheid van 300 kilometer per uur met zijn Honda in een muur reed bij de tweede bocht van het ovale circuit van Indianapolis.

Bourdais behoorde tot de kanshebbers op de zege in de befaamde Indy 500, die op 28 mei wordt verreden. Hij won dit jaar al de openingsrace van de Indycar Series en was vrijdag de snelste in de training met ruim 370 kilometer per uur.