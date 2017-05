'Iedereen wil Max even aanraken'

"Max vindt (dit soort evenementen, red.) nog altijd wel leuk", aldus Bleekemolen in TELESPORT VNDG. "Ik ben vorig jaar een uurtje met hem opgetrokken en dan zie je dat hij er van geniet."

De eenvoudig Formule 1-coureur ondervond vorig jaar hoe groot de gekte rond de 19-jarige Verstappen momenteel is. "Het is voor zo'n jong iemand heel bijzonder dat iedereen aan je wil komen. Ik had vorig jaar tijdens de GP van Monaco wat zakenmensen bij mij en toen we de pitstraat ingingen, stonden ze gewoon te dringen om Max even aan te raken. Gewoon even zijn arm vastpakken. En dat waren heel nette, integere mensen. Dat is typerend voor de hype rond Max."