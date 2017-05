'Verstappen moet ook nog wel een keer sorry zeggen'

Valtteri Bottas van Mercedes tikte zijn Ferrari-landgenoot Kimi Raikkonen aan en die knalde vervolgens tegen de Red Bull-bolide van Verstappen aan. Een race-incident, oordeelde de wedstrijdleiding. Oud-coureur Jan Lammers was dezelfde mening toegedaan.

“Bottas zag ook wel dat hij het anders had kunnen aanpakken, maar het zijn allemaal momentopnames. Het gaat heel spontaan en impulsief. Het gaat ook nog wel een keer andersom gebeuren. Dat Max een keer sorry moet zeggen of wat dan ook. Dit hoort er gewoon bij."

Tom Coronel vond het in ieder geval prachtig om te zien dat Verstappen weer lef toonde, zo stelde de coureur in TELESPORT VNDG. "Max gaat er altijd voor. Hij racet wél. Hij zag een mogelijkheid. Het is dan wel risicovol om de buitenkant te kiezen, maar als Bottas Raikkonen niet raakt, dan haalt Max ze allebei in."