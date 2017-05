Verstappen: 'Maar in Monaco komt er meer bij kijken'

„Ik denk dat we dichter bij Mercedes en Ferrari zijn gekomen. We komen nog steeds veel vermogen tekort, maar de aerodynamische updates werken in ieder geval. We gaan de goede kant op.”

Die wetenschap betekende zondag na zijn uitvalbeurt een - kleine- pleister op de wonde. Evenals het vooruitzicht dat de verbeterde RB13 over twee weken op het bochtige stratencircuit van Monaco normaliter beter tot z’n recht komt.

„Of we daar de strijd aan kunnen gaan met Mercedes en Ferrari? Dat weet je nooit. In Monaco komen er altijd meer dingen bij kijken. Die muren zijn overal vlakbij.”

De afgelopen twee edities viel Verstappen beide malen uit na een crash. Sinds ruim een jaar woont Verstappen in Monaco. „Ik heb er al een paar keer hard op gereden. Maar dat was op mijn scooter.”