OVERZICHT - Al het Formule 1-nieuws na GP Spanje

Max Verstappen kon helaas geen mooi vervolg geven aan zijn sensationele zege in Spanje vorig jaar. De Nederlander viel dit jaar al na de eerste bocht uit, door een ongelukkig samenkomen met de Finnen Kimi Räikkönen (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes).

De Nederlander deed het incident na afloop vooral af als pech en hoopt zich in de volgende race, over twee weken in Monaco, te revancheren.

Titelstrijd

Titelstrijd

De zege ging naar Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur wist titelrivaal Sebastian Vettel (Ferrari) in een mooi duel te verslaan en zo zijn tweede zege van het jaar te boeken. Daniel Ricciardo (Red Bull) werd derde.

De Brit en de Duitser gelden nu als de grootste favorieten voor het kampioenschap, ook al zijn er nog vijftien races te gaan voor het einde van het seizoen. Hamilton beschouwt de strijd tussen de twee als een voorrecht om aan deel te nemen.

Opmerkelijk

Opmerkelijk

Ook buiten de kop van het veld waren er opmerkelijke ontwikkelingen. Zo finishten middenmoterteams Force India én Toro Rosso elk met twee auto's in de toptien. Ook Renault, Sauber en Haas scoorden WK-punten.

Räikkönen stal de show door een zeer jonge fan op hartverwarmende wijze te troosten, nadat het jongetje eerder in tranen uitbarstte door het uitvallen van de Finse coureur.