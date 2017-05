'Hopelijk ketsen er nu 4 auto's af'

“Vorig jaar was fantastisch, maar dit jaar heeft Max het natuurlijk wat moeilijker. De Ferrari’s zijn erg sterk, maar misschien ketsen er dit jaar wel vier auto's af in de eerste ronde. Dat zou geweldig zijn, maar ik denk dat het moeilijk wordt", aldus Van der Garde in TELESPORT VNDG.

Red Bull hoopte het gat met Ferrari en Mercedes in Spanje te dichten, maar de aanpassingen aan de bolides hebben het gat alleen maar verkleind. Nog steeds komen Verstappen en Ricciardo enkele tienden tekort. De twee starten zondag dan ook 'gewoon weer' als vijfde en zesde. "We hadden er veel van verwacht. Er werd in plaats van de RB13 zelfs al over de RB14 gesproken. Maar elk team heeft updates doorgevoerd. Het is iets kleiner geworden, maar Red Bull is nog steeds het derde team."

Van der Garde denkt dat het lastig wordt voor Verstappen om net als in China als derde te eindigen. "Red Bull moet in de race een beetje mazzel hebben. Dan is een podiumplek misschien mogelijk. Dat zou fantastisch zijn."

