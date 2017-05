F2-coureur De Vries mist net toptien

De Vries startte als derde op het circuit van Barcelona, maar verloor na enkele ronden posities. Halverwege de race leek hij vooral moeite met bandenslijtage te hebben.

Na zijn pitstop viel de 22-jarige Fries ver terug, maar wist zich enigszins terug te vechten. Een elfde positie waarop hij over de streep kwam, was minder goed dan zijn tiende en zesde plekken in de eerste twee races.

De zaterdagse Formule 2-race in Spanje werd gewonnen door Charles Leclerc. De Ferrari-juniorcoureur boekte daarmee zijn tweede zege.