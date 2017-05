Verstappen: 'Lekker dichter op de top'

"Ja, deze was heel lekker", stelde de 19-jarige Limburger na het behalen van zijn vijfde startplek voor de race tegenover de camera van Ziggo Sport.

"De auto voelde goed, er is niets afgebroken, ik ben niet opgehouden - ik kon gewoon m'n eigen ding doen in Q3 van de kwalificatie. We zitten nu maar zes tienden van een seconde af van de kop, dus dat is een stuk beter dan anderhalve seconde!"

Naar de race op zondag kijkt Max Verstappen voorzichtig optimistisch vooruit: "Als je het realistische bekijkt, ga ik weer voor de vijfde plaats. Maar in de race zijn we iets beter dan in de kwalificatie. We zullen het zien, in elk geval kunnen we hier goed omgaan met de banden. Maar of er een podiumplaats in zit, zien we morgen wel."