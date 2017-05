Ferrari het snelst in laatste training voor GP Spanje Verstappen wederom 'best of the rest'

De laatste oefensessie op het circuit van Barcelona bracht Max Verstappen dezelfde positie als op vrijdag.

De Nederlander kwam op zaterdagochtend tot een beste tijd van 1.21,025, goed voor (alweer) de vijfde plek. Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo volgde hem op P6. Het snelste rondje kwam van Ferrari's Kimi Räikkönen: 1.20,214. Teamgenoot Sebastian Vettel was twee tienden minder snel. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (die in eerste instantie een waterlek aan zijn motor had) van Mercedes werden derde en vierde. Nico Hülkenberg (Renault) werd zevende, gevolgd door Felipe Massa (Williams) en Carlos Sainz (Toro Rosso). Enigszins verrassend was de tiende tijd van Fernando Alonso, nadat de McLaren-coureur op vrijdag nog geplaagd werd met ernstige problemen aan zijn Honda-motor.