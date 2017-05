Kvyat likt wonden na wissel met Verstappen

"Game of Thrones is bijna als het echte leven”, zegt de Russische F1-coureur met gevoel voor humor over de Netflix-serie over een gewelddadige fantasiewereld. "You live or you die.”

Hij leeft nog steeds, benadrukt Kvyat (23) aansluitend met een zuur lachje. Maar zijn sportieve degradatie van Red Bull naar satellietteam Toro Rosso, het is een thema waar hij liever over zwijgt. Circuit de Catalunya is voor hem een plaats met weinig herinneringen, zegt hij, enigszins geërgerd.

Bronvermelding Reuters Redacteur Daniil Kvyat in Sotsji.

De pijnlijke FIA-persconferentie samen met Max Verstappen, waar de twee elkaar vorig jaar nauwelijks een blik waardig gunden? En de historische triomf van de Limburger drie dagen later? Het is wat hem betreft geschiedenis.

"Ik vind het geen prettig onderwerp”, zegt hij in de gedeelde hospitalityruimte van Red Bull en Toro Rosso. Kvyat moet bij de ingang tegenwoordig naar links, waar hij vroeger rechtsaf sloeg naar het Red Bull-gedeelte. Waar nu de beeltenis van een lachende Max Verstappen pontificaal de ruimte in kijkt, hing voorheen zijn portret. Tijden veranderen. Een dubbele crash met de Ferrari van Sebastian Vettel, nota bene in Sotsji, werd hem twaalf maanden geleden fataal.

Moeilijke periode

"Het was daarna geen gemakkelijke periode voor mij. Maar ik durf te stellen dat ik sindsdien gegroeid ben. Als mens. En als coureur. Iedere sporter krijgt vroeg of laat in zijn carrière een keer te maken met tegenslag. Bij mij was het vroeg. Maar de realiteit van nu is dat ik weer happy ben, dat ik me op mijn plaats voel bij Toro Rosso. Kunnen we het alsjeblieft daarover hebben?”