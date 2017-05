Mercedes rekent op Verstappen en Ricciardo

"Op dit moment zijn we met twee teams, maar ik reken erop dat Red Bull zich uiteindelijk ook in de strijd gaat mengen", aldus Wolff.

Bronvermelding EPA Redacteur Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Ferrari en Mercedes maken op dit moment de dienst uit in de Formule 1. Sebastian Vettel won in Australië en Bahrein, terwijl Lewis Hamilton zegevierde in China. Valtteri Bottas was de beste in Rusland.

"Dat we nu duelleren met Ferrari is voor ons totaal nieuw", weet Wolff, die met Mercedes drie jaar lang oppermachtig was. "We moeten ons nu aanpassen en dat doen we ook. We zijn jager, maar worden soms ook opgejaagd. Dit duel gaat door tot het einde van het seizoen, denk ik. We zullen zorgen dat we er klaar voor zijn."

Van de Grand Prix in Spanje, die vorig jaar werd gewonnen door Verstappen, verwacht Wolff niet direct heel veel. "Onze wintertests daar waren nou niet bepaald spectaculair."