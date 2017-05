'Verstappen moet niet te gefrustreerd raken'

Verstappen kan zich met Red Bull Racing dit seizoen tot op heden niet meten met Mercedes en Ferrari. Ook een upgrade aan de Formule 1-motor van Renault, die onder meer Verstappen met Red Bull gebruikt, is uitgesteld. De Franse fabrikant had eerder een verbetering van de motor beloofd voor de Grand Prix van Canada, die begin juni in Montréal wordt verreden. Renault wil echter de betrouwbaarheid van de krachtbron goed krijgen alvorens het vernieuwde exemplaar in de auto’s van het eigen fabrieksteam, Red Bull en opleidingsrenstal Toro Rosso te monteren.

Brundle vindt de strijd om de podiumplekken mooi om te zien. De eerste races van het seizoen leverden al drie verschillende winnaars op: Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (allebei Mercedes). Alleen Kimi Raikkonen (Ferrari) wist van de topteams nog niet de hoogste trede te beklimmen. "De strijd tussen Mercedes en Ferrari zal het hele seizoen blijven. Beide teams hebben fantastische coureurs."

