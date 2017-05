Verstappen moet langer wachten op verbetering

De Franse fabrikant had eerder een verbetering van de motor beloofd voor de Grand Prix van Canada, die begin juni in Montréal wordt verreden. Renault wil echter de betrouwbaarheid van de krachtbron goed krijgen alvorens het vernieuwde exemplaar in de auto’s van het eigen fabrieksteam, Red Bull en opleidingsrenstal Toro Rosso te monteren.

Verbetering

“We werken er nog hard aan, ondanks wat beperkingen geloven we nog in ons motorontwerp”, geeft Renault-teambaas Cyril Abiteboul aan bij de internationale autosportsite Motorsport.com. “Er komt iets nieuws aan dat voor betere prestaties moet zorgen. Maar de betrouwbaarheid moet ook goed zijn. Kijk maar naar Honda.”

In plaats daarvan komt de upgrade pas in de Grand Prix die twee weken later in Azerbeidzjan wordt verreden, in de straten van hoofdstad Baku. Abiteboul: “Ik denk dat we het gat richting Mercedes en Ferrari flink zullen dichten. Ik zeg niet dat we even goed zullen zijn, maar we hebben nog een plan.”

Max Verstappen

Deze vertraging is een vooral streep door de rekening voor Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Red Bull-coureurs hopen de Mercedessen en Ferrari’s beter te kunnen volgen dankzij een flinke hoeveelheid updates aan de auto die tijdens de aankomende Grand Prix van Spanje worden geïntroduceerd.

Max Verstappen kan alleen maar zuchten: “Het is zoals het is, we kunnen er niets aan veranderen. We moeten er alleen voor zorgen dat we een goede auto hebben. Dan is het een kwestie van wachten tot de race in Baku.”