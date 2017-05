VIDEO - 'Probleem Verstappen snel opgelost'

"Het baart al enige tijd zorgen en het team heeft de oplossing nog niet gevonden. Dat geeft aan hoe gecompliceerd het probleem is, maar ik denk dat Red Bull het lek wel boven krijgt voor de race in Barcelona. Het is een capabele organisatie", aldus de 60-jarige Lammers.

Max Verstappen en Daniel Ricciardo kampten de afgelopen twee races beiden met problemen met hun remmen. In Bahrein viel de Nederlander uit nadat hij rechtdoor ging, terwijl de Australiër in Rusland te maken kreeg met een vlamvattende remschijf en moest opgeven.