Van der Mark bedankt dokter voor pijnstillers

“De dokter heeft goed werk gedaan door mij pijnstillers te geven waardoor ik in staat was aan de race te beginnen. Toch werd de pijn in mijn arm in de laatste vier of vijf ronden erger. Gelukkig had ik een flink gat geslagen met de volgende rijder, zodat ik op safe naar de finish heb gereden”, vertelde Van der Mark die met zachte bandencompound onder zijn YZF-R1 een paar schrikmomenten in de race had, wat hem er mede toe bracht om niet meer het uiterste van hemzelf en zijn machine te vergen.

“De wind was gedraaid waardoor de fiets van achteren wat uit balans was en het voorwiel losser raakte. Ik ben echter heel blij zoals het is gegaan. Niet alleen voor het team, maar ook met mijn racepace”.