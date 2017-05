VIDEO - Vettel toont Massa middelvinger

De laatste poging van de Duitser om Valtteri Bottas (Mercedes) van de overwinning te houden, werd gedwarsboomd door de Braziliaanse achterblijver Williams, die niet tijdig aan de kant ging voor Vettel.

De Ferrari-coureur bagatelliseerde het incident na afloop, maar kon het op het moment zelf niet laten om zijn middelvinger op te steken.

"Zat hij te klagen over zijn boordradio? Weet je het zeker?” grapte Massa na de race in gesprek met Sky Sports. “Ik liet de binnenkant vrij voor hem. Ik ging van mijn gas, maar hij wilde er niet voorbij en was bang om aan de binnenkant te duiken. Ik zat helemaal aan de linkerkant en liet hem er daarna voorbij. Ik weet zeker dat hij Valtteri niet meer zou hebben ingehaald. Maar goed, hij klaagt nogal graag."