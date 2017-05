DOSSIER - Meer huiswerk voor renstal van Verstappen

Na een moeizame kwalificatie werd de race voor Max Verstappen al voor de start extra uitdagend, toen een technisch probleem moest worden verholpen. De Nederlander deed wat hij kon, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plek.

Dat was uiteindelijk naar relatieve tevredenheid, omdat er domweg niet meer inzat. Voor teamgenoot Daniel Ricciardo verliep de wedstrijd veel dramatischer, hij viel uit met een remprobleem dat eerder Verstappen nog dwarszat.

Daniel Ricciardo.

Winnaar

Mercedes-coureur Bottas was door het dolle heen met zijn allereerste Grand Prix-overwinning. De Fin wist tot het laatste moment Sebastian Vettel (Ferrari) achter zich te houden in wat verder een behoorlijk saaie wedstrijd was.

Alleen de openingsfase van de wedstrijd was enerverend, door een botsing na de eerste bocht van het circuit. Ook voor de WK-stand is de race op zich gunstig: Bottas lijkt zich te kunnen mengen in de strijd om de wereldtitel.

Fernando Alonso valt uit.

Honda

Voor Fernando Alonso liep de race weer eens uit op een drama. Na drie uitvalbeurten kon de Spaanse vedette ditmaal niet eens starten, omdat de Honda-motor van zijn McLaren tijdens de opwarmronde de geest gaf.

Het Japanse automerk moet flink aan de bak om de krachtbron te verbeteren. Daartoe is ook een akkoord getekend om vanaf 2018 het team van Sauber van motoren te voorzien.