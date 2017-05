Verstappen cynisch: 'Dit was best relaxed'

"Het was eigenlijk best wel relaxed, ik heb tijdens de race veel op televisieschermen gekeken naar wat er voor me gebeurde", grapte de Nederlander na de finish van de race in Sotsji voor de camera van Ziggo Sport. Klik HIER voor het raceverslag.

"Wat moet ik anders doen? De nummer vier reed 24 seconden voor me, de zesde 26 seconden achter me. Er valt weinig aan te doen! M'n start was wel goed, ik zat de eerste bochten in het goede spoor, maar van daaruit was het best wel een saaie race."

Verbetering

Verstappen gebruikte de race ook als een veredelde testsessie: "Ik heb het team best veel verteld onderweg. De motor loopt nog steeds niet zoals het moet, tegen het einde heb ik 'm redelijk teruggedraaid. Maar we hebben het einde gehaald. Maar beter dan vijfde finishen is echt dromen. Dit is het maximale als niemand vooraan een fout maakt."

Hoewel Red Bull voor de volgende GP van Spanje met een grote update komt, verwacht de Nederlander geen wonderen: "Ja, we gaan natuurlijk vooruit met de auto, maar de anderen staan ook niet stil. We moeten hard blijven werken want het is nog een heel groot gat naar de kop."