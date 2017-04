GP-winnaar Bottas: 'Dit is waanzinnig!'

"Dit is waanzinnig", stamelde Bottas na het winnen van de Grote Prijs van Rusland. "Dit duurde wel een tijdje, ik heb al meer dan tachtig races gereden. Maar het was zeker het wachten waard - én de leercurve."

De Fin mocht het stoeltje van Nico Rosberg bij Mercedes overnemen nadat de Duitser als kersverse wereldkampioen van 2016 besloot om vroegtijdig met pensioen te gaan.

Bottas: "Ik kreeg dus de rare kans om afgelopen winter bij Mercedes te komen. Zonder het team had ik niet gewonnen. Het begin het van het seizoen was wat lastig, het gevecht met Ferrari was ook vandaag weer close. We moeten blijven pushen. Maar ik ben nu gewoon heel erg blij."

De Fin werd tevens uitgeroepen tot Coureur van de Dag, een publieksprijs die vooral Max Verstappen met regelmaat heeft gewonnen.