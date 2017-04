Verstappen: 'We zijn gewoon te langzaam'

"Opeens liep het helemaal niet meer”, zuchtte Max Verstappen na de teleurstellend verlopen kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. "Het was gewoon slecht. Ik had elke keer last van overstuur in bocht 13. Dan blijf je glijden. Zeker in een auto die redelijk gevoelig is voor dat soort dingen, is het niet ideaal.”