Verstappen in Russisch niemandsland

„Deze baan ligt ons door die lange rechte stukken gewoon niet”, aldus Verstappen. „Een vijfde of zesde plaats in de kwalificatie is het maximaal haalbare.” Verstappen klokte in de eerste vrije training de vierde en de vijfde tijd tijdens de tweede sessie.

De achterstand op de snelste man in Sotsji – Ferrari-coureur Sebastian Vettel – was bijna anderhalve seconde. De Duitse klassementsleider maakte met Kimi Räikkönen de dienst uit, gevolgd door Mercedes-mannen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Zij strijden morgen normaliter om de GP-zege. De vorige drie edities in Sotsji werden gewonnen door Mercedes.

Dat Verstappen twee keer sneller was dan teamgenoot Daniel Ricciardo, die tijdens de tweede omloop wél een lange run kon afwerken, was nog een persoonlijk succesje voor de Nederlander. Ook Ricciardo weet dat er niet meer in zit. Hij hoopt dat de beloofde update aan het chassis bij Red Bull de volgende Grand Prix in Barcelona zijn vruchten afwerpt. Ingenieur Adrian Newey werkt volgens teambaas Christian Horner dag en nacht aan de vernieuwingen, in de hoop het gat met Mercedes en Ferrari te verkleinen.