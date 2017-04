'Britten willen fraudeonderzoek naar F1-leiding'

Het betreft een deal die de Formula One Group, de partij die de commerciële rechten beheert, en autosportorgaan FIA in 2013 hebben gesloten. Hierbij ontving de FIA bijna 4 miljoen Britsen ponden en een aandeel van 1 procent in de Formule 1, als onderdeel van het zogeheten Concorde-verdrag. (Waarin onder meer de verdeling van inkomsten is vastgelegd.)

Het Britse parlementslid Damian Collins heeft de Britse fraudeautoriteit verzocht om te onderzoeken of deze betalingen wel correct zijn, aangezien de de regelgever van de hoogste autosportklasse geen commercieel belang zou mogen hebben. De Formula One Group en FIA ontkennen dat er incorrect is gehandeld en stellen dat er geen betaling is gedaan richting een enkel individu.

In 2015 en 2016 lagen de geldstromingen binnen de top van de Formule 1 ook al onder vuur. Toen gaf de EU meermaals aan de situatie nader te willen onderzoeken.