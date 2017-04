Kvyat plaagt Vettel met helm

De 23-jarige coureur heeft namelijk een nieuwe helm meegenomen naar het circuit van Sotsji.

Kvyat werd vorig jaar rond deze tijd bekritiseerd door Sebastian Vettel, nadat de Rus zowel in de Chinese GP als die van Rusland met hem in conflict raakte. Vettel, die in 2016 in China door kon rijden naar een 2e plaats (voor Kvyat) maar in Rusland uitviel, noemde hem daarom 'een torpedo' en waarschuwde dat hij een stuk voorzichtiger zou moeten rijden.

Hoewel dit er uiteindelijk mede voor zorgde dat Kvyat zijn zitje bij Red Bull moest afstaan aan Max Verstappen, ziet de Toro Rosso-coureur er nu wel de humor van in. De nieuwe helm bevat namelijk een cartooneske tekening van de coureur op een torpedo...