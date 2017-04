Geld stroomt binnen voor slachtoffer crash (17)

De 17-jarige Monger raakte zondag zwaar gewond bij een crash in de Formule 4. De Brits coureur reed op hoge snelheid op een stilstaande voorligger. Het duurde twee uur voor de jongeling uit zijn wagen kon worden gehaald. In het ziekenhuis bleek dat zijn beide onderbenen moesten worden geamputeerd.

Mongers team JHR Developments startte een online inzamelingsactie om therapie en behandeling te financieren. Het doel van de actie was 260.000 pond (310.000 euro). Binnen een week is het bedrag echter al opgelopen tot meer dan 700.000 pond (840.000 euro).

Monger werd in eerste instantie in een kunstmatige coma gehouden, maar is inmiddels weer bij kennis.