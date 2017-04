Dakar-winnaar De Rooy kiest voor Afrika Race

De Africa Eco Race start eind december in Monaco om via Marokko en Mauretanië op 16 januari te eindigen in de Senegalese hoofdstad Dakar. Gerard de Rooy gaat de strijd aan met zijn gloednieuwe Iveco Powerstar, die uiterlijk niet veel verschilt van de huidige, maar onderhuids totaal anders is. “We hebben eerder deze maand de eerste tests gedaan in Marokko en zullen de komende maanden uitvoerig blijven testen”, zegt De Rooy. “De Silk Way Rally in juli, van Moskou naar de Chinese stad Xi’an, beschouw ik als de ultieme test. We doen daar met drie trucks mee: Ton van Genugten, Artur Ardavichus en ikzelf. Ik kijk uit naar beide races.”

Het team wordt dus opgesplitst in januari, met een deel in Afrika en een deel in Zuid-Amerika. In elk geval zal Villagra met zijn Iveco Powerstar meedoen aan de 40ste editie van de Dakar, die op 6 januari begint in Lima om twee weken later, via de duinen van Peru en de hoogvlakte van Bolivia, te finishen in Córdoba, Argentinië.

“De komende weken gaan we nader bekijken hoe we het team gaan opsplitsen en bepalen wie naar Afrika gaan en wie naar Zuid-Amerika om de beste service te verlenen aan zowel mij als Villagra”, verklaart Gerard de Rooy.