Monger knalde zondag tijdens een race op het circuit van Donington Park op een stilstaande auto en kon pas na 90 minuten worden bevrijd. Vervolgens werd hij naar een ziekenhuis in Nottingham gebracht waar hij meerdere operaties moest ondergaan.

Monger wordt momenteel in een kunstmatige coma gehouden en zal in de komende dagen wakker worden gemaakt. Zijn toestand is kritiek, maar stabiel.

Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's Lewis Hamilton, Felipe Massa en Jenson Button spreken hun steun uit voor Monger en doneerden inmiddels voor de crowdfunding-actie die is gestart. Verstappen doneerde 15.000 Engelse pond (18.000 euro) in het fonds, waaruit de medische kosten en revalidatie van de onfortuinlijke tiener worden betaald.