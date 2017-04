Weer moeizame testdag voor Red Bull

De Franse reserverijder Pierre Gasly (21) moest woensdag aan het begin van de middag lang toekijken vanwege technische problemen aan zijn bolide. Aan het einde van de middagsessie kon hij met de racewagen nog wel een aantal ronden op het circuit van Sakhir afwerken. Met een totaal van 65 ronden over de hele dag eindigde Gasly niettemin in de achterhoede.

De eerste testdag van Red Bull was dinsdag evenmin een succes. Door mechanische problemen kon de Australiër Daniel Ricciardo tijdens de middagsessie niet in actie komen. Zijn teamgenoot Max Verstappen was in Sakhir tijdens de twee testdagen helemaal niet van de partij. De Limburger mocht zich van de teamleiding rustig gaan voorbereiden op de vierde Grand Prix van het seizoen, op 30 april in Sotsji in Rusland.

Ricciardo eindigde zondag tijdens de GP van Bahrein als vijfde. Verstappen viel uit met een kapotte achterrem.