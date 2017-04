Red Bull ontdekt 'interessante zaken'

"We wilden 's middags nog een aantal lange runs maken, maar helaas kon dat niet doorgaan", aldus Ricciardo, die 45 ronden reed en derde werd achter Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes reed 97 ronden en was 0.991 seconden sneller dan de Australiër.

"Wat aerodynamica betreft was het een goede dag. We hebben in het eerste uur belangrijke data kunnen verzamelen. We hebben daarna nog een paar runs op de zachte en superzachte banden gedaan. Bovendien hebben we wat mechanische veranderingen toegepast en dat leverde interessante informatie op. Ik denk dat we wel wat zaken hebben ontdekt."

Senior Projects Engineer Jeff Calam hoopt woensdag met testcoureur Pierre Gasly, die deel uitmaakt van het Red Bull Junior Team, op een betere dag. "Na het probleem met de power unit was het twijfelachtig of we voor het einde van de sessie nog de baan op konden. We hebben toen besloten om ons voor te gaan bereiden op woensdag. Hopelijk hebben we morgen een dag zonder problemen."

Max Verstappen heeft deze week vrijaf gekregen. De Nederlander spoelde de kater van zijn uitvalbeurt in Bahrein van zich af op de Perzische Zee.