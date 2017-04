Verstappen over 'nieuwe auto': 'Ik ga niet te vroeg juichen'

Een lichtpuntje was, zo vond Verstappen, dat de achterstand van Red Bull op Mercedes en Ferrari in Bahrein kleiner bleek dan vooraf gedacht. „We hebben met de auto een stapje gemaakt”, zei hij. Om er in één adem aan toe te voegen dat de lay-out van het circuit en de hoge temperaturen ook van invloed waren geweest. Over twee weken is de volgende race in Sotsji. „Daar kan het er allemaal weer anders uitzien. We zijn gewoon het derde team op de grid. En dat blijft nog wel even zo.”

Binnen Red Bull koestert men echter hoge verwachtingen van de updates aan de auto voor de Grand Prix van Spanje, over een kleine maand. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko repte zelfs van ’een nieuwe auto’. Verstappen verwacht niets, zegt hij. „Ik ga niet te vroeg juichen. Ik wil eerst wel eens zien of die nieuwe onderdelen op de auto ook echt werken.”