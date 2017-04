Gefrustreerde Alonso ziet overgang naar Renault wel zitten

De aanhoudende problemen met de Honda-krachtbron drijven Alonso inmiddels tot waanzin. "Ik heb nog nooit in mijn leven in een auto met zo weinig power gereden”, brieste hij tijdens de race over de boordradio.

Zijn contract bij McLaren loopt na dit seizoen af en de Spanjaard heeft wel oren naar een terugkeer naar Renault. In 2005 en 2006 werd hij wereldkampioen bij Renault, dat sinds dit jaar weer een eigen fabrieksteam heeft. Bij de Franse renstal zou Alonso de teamgenoot moeten worden van Nico Hülkenberg. Van de Britse paydriver Jolyon Palmer wordt aangenomen dat hij sowieso na dit jaar het veld moet ruimen.

De eerste oriënterende gesprekken tussen Alonso en Renault hebben reeds plaatsgevonden. Alonso liet in Bahrein weten nog altijd uiterst ambitieus te zijn en te azen op een derde wereldtitel. „Ik denk dat ik als coureur beter ben dan ooit. De komende jaren wil ik weer vooraan meestrijden. Ik wil winnen, niet vijfde of zesde worden.”

Bij McLaren lijken de vooruitzichten daarop allesbehalve gunstig. In ieder geval op de korte termijn. De Britse renstal wil echter graag door met Alonso. Om hem gunstig te stemmen verleende men zelfs toestemming voor een eenmalig uitstapje naar de Indy 500, eind komende maand. Daardoor mist Alonso de Grand Prix van Monaco.