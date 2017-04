Bottas: 'Ergste wat je kunt meemaken'

De Fin begon voor het eerst van pole position, maar wist die startplek niet om te zetten in een eerste Grand Prix-overwinning. Hij werd uiteindelijk derde.

"Ik had zeker meer verwacht, ik was gewoon niet snel genoeg vandaag en we moeten uitzoeken waarom. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben me gewoon verslagen", reageerde Bottas na afloop van de race.

De Mercedes-coureur kreeg zelfs van zijn team te horen dat hij Hamilton moest laten passeren: "Dat is zo ongeveer het ergste wat je kunt horen als coureur. Lewis had een betere kans om Vettel aan te vallen, dat snapte ik wel als teamplayer. Maar persoonlijk is het heel zwaar."