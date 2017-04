Vettel zegeviert sensationeel in Bahrein

De Duitser van Ferrari wist tot aan de eindstreep de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich te houden. Diens teamgenoot Valtteri Bottas eindigde als derde, gevolgd door Kimi Räikkönen (Ferrari) en Daniel Ricciardo (Red Bull).

Verstappen

Max Verstappen had een flinke baaldag in Bahrein. De Nederlander beleefde een goede start vanaf P6, waarbij hij direct twee plekken goedmaakte. Zo volgde hij Bottas, Vettel en Hamilton in de eerste fase van de race.

De Duitse Ferrari-coureur was de eerste om een pitstop te maken, direct gevolgd door Verstappen. Toen de 19-jarige Limburger weer op de baan kwam, sloeg het noodlot toe - de remmen van zijn Red Bull-bolide begaven het, waardoor hij in de muur belandde. De Nederlander stapte ongedeerd, maar zichtbaar geïrriteerd uit.

Crash

Kort daarop botsten Lance Stroll (Williams) en Carlos Sainz (Toro Rosso), waarna de safety car op de baan kwam. Veel coureurs maakten een pitstop, waaronder Bottas, Hamilton en Ricciardo. Laatstgenoemde werd daarbij opgehouden door Hamilton, die daarvoor van de wedstrijdleiding vijf seconden straf kreeg.

Na het tumult kwam Vettel aan de leiding te liggen, voor Bottas en Hamilton. De Fin liet even later zijn snellere Britse teamgenoot voorbij, waarna Bottas de eerste was om voor de tweede maal naar binnen te duiken voor nieuwe banden. Vettel volgde zijn voorbeeld, waardoor Hamilton rondenlang aan de leiding kwam te liggen.

Tijdstraf

Na een stop van Hamilton, die ook zijn tijdstraf moest uitzitten, kwam Vettel weer aan de leiding, gevolgd door Bottas - die met zo'n tien ronden te gaan zijn Britse teamgenoot eenvoudig liet passeren.

In de slotfase gaf Hamilton nog rondenlang volgas in een poging om bij Vettel in de buurt te komen, maar de Ferrari-coureur was te snel voor hem. Daarmee won de Duitser zijn tweede Grand Prix van 2017.