VIDEO - Crash van Verstappen

De Nederlander had net nieuwe banden gehaald in de pitstraat toen hij weer op de baan kwam tijdens de Grand Prix van Bahrein, met een podiumplaats in zicht.

Juist op dat moment begaven de remmen van zijn Red Bull-bolide het, waardoor hij rechtdoor schoot en in de muur eindigde. Verstappen kon niet anders doen dan woedend uitstappen.

BEKIJK DE BEELDEN HIER.