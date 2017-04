Ricciardo begint bij Red Bull zijn geduld te verliezen

Na 61 races in dienst van de Oostenrijkse renstal staat de teller voor Ricciardo op ’slechts’ vier zeges. De laatste keer dat hij plaatsnam op de bovenste trede van het podium was vorig jaar in Maleisië. De volgende keer? Dit seizoen rekent hij nergens meer op, zegt hij enigszins mistroostig in de hospitalityruimte van zijn team. „Ik probeer mijn verwachtingen tegenwoordig te temperen, want het is mentaal zwaar om teleurgesteld te worden en wéér terug te moeten vechten.”

Over de situatie bij Red Bull: „Iedereen is teleurgesteld. Van een gebroken moraal is echter geen sprake. Ik denk niet dat het team na dit seizoen uit elkaar valt. We hebben dit eerder meegemaakt. We moeten geen compromissen zoeken om te verbeteren, maar vanaf nul opnieuw begonnen.”

Op korte termijn zegt Ricciardo geen wonderen te verwachten. „Ik zou zondag tekenen voor P5. Bij de Grand Prix in Barcelona (half mei, red.) zitten we hopelijk binnen een seconde van Mercedes en Ferrari en vervolgens moeten we stapsgewijs verder progressie zien te boeken. Maar zo simpel is het allemaal niet. Het zit ’m niet alleen in een betere voorvleugel. Helaas.”

