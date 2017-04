De Rooy: ‘Nederlanders hoeven niet naar Dakar’

“Ik denk dat het voor veel Nederlandse deelnemers al te laat is”, reageert De Rooy op de vraag wat organisator ASO kan doen om meer inschrijvingen uit ons land te trekken. “Die gaan liever naar de Desert Challenge in Marokko, die er nu aankomt, of de Silkway Rally van Moskou naar Beijing in de zomer. Ze hebben genoeg van de Dakar-organisatie en willen gewoon een mooie rally rijden.”

De afgelopen editie van de zelfbenoemde zwaarste auto- en motorsportwedstrijd ter wereld liep uit op een teleurstelling. De rally was bij vlagen uitdagend, maar zag ook bijna de helft van de wedstrijdkilometers geschrapt worden door de gevolgen van noodweer boven Bolivia.

Speciaal

Sportief directeur en vijfvoudig winnaar Marc Coma vertelde voor de camera van Telesport dat dit soort beslissingen onvermijdelijk zijn. Wel beloofde Coma dat de aankomende veertigste editie heel speciaal moet worden door gelijk in het zand en de duinen van Peru te beginnen.

De Rooy: “Het is volgens mij ook nog onzeker of die nieuwe route wel doorgaat. Daar in Peru is nu echt wel iets aan de hand met overstromingen en veel mensen die dakloos zijn geraakt. Zo ging het enkele jaren geleden ook. Dat zou betekenen dat we daar weer alleen maar zitten te kloten en dan heb ik het wel gehad. En daarmee praat ik voor heel veel mensen met dezelfde conclusie.”

Coronel-show

“Sponsoren hebben er ook een beetje genoeg van”, vervolgt De Rooy. “Mede door de televisie-uitzendingen op RTL en de grote Tim en Tom Coronel-show. Er is niets mis met die mannen, maar omdat er zo weinig kilometers werd gereden, waren er weinig beelden, dus was RTL allang blij dat er beelden van Coronel uitgezonden konden worden. Maar de echte liefhebbers willen gewoon de hele rally zien.”

De Brabander hakt voor zichzelf volgende week de knoop door. “We zijn nog volop onderhandeling met mijn truckmerk Iveco om te kijken wat we gaan doen. De Silkway Rally ligt ook op tafel. Wellicht splitsen we het programma op.” Naast De Rooy rijden ook landgenoot Ton van Genugten en de Argentijn Federico Villagra met Iveco.