Duitse coureur terug bij Sauber

De 22-jarige autocoureur miste de eerste twee wedstrijden in Australië en China nadat hij begin dit jaar bij een crash bij de Race of Champions een rugblessure en een aantal gebroken halswervels had opgelopen. Hij kon daardoor ook niet racen tijdens de eerste testdagen in Barcelona.

Wehrlein kreeg aanvankelijk van de artsen groen licht om mee te doen aan de openingsrace van het seizoen in Australië, maar voelde zich na de eerste twee trainingen niet fit genoeg om de race te rijden. Hij deed afgelopen weekend ook nog niet mee in China. De Italiaan Antonio Giovinazzi nam bij deze twee races zijn plek in. In Bahrein zal hij er deze week wel bij zijn.

Mercedes heeft Wehrlein dit seizoen bij Sauber gestald. Hij reed vorig jaar voor Manor in de Formule 1.