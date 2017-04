Tom Coronel en Monteiro pakken eerste WTCC-poles

Met zijn privé-Chevrolet Cruze kwam de 45-jarige raceveteraan als twaalfde uit de kwalificatie, wat hem ook in beide races op P12 zou brengen. De wedstrijdleiding deelde na afloop echter straffen uit aan de Franse rookie Yann Ehrlacher (Lada Vesta) en de Japanse Honda-coureur Ryo Michigami die de wegingsprocedure hadden genegeerd. Beiden werden op de grid naar achteren gezet, waardoor Coronel plotseling de tiende plaats in de kwali kreeg toegewezen. Dat is ook de positie die dankzij de ‘reversed grid’ recht geeft op de pole in de Openingsrace.

Op de eerste startrij van de Mainrace Volvo S60-coureur Néstor Girolami naast Monteiro. De Argentijn is mede met de Nederlander Nick Catsburg door het Zweedse fabrieksteam aangetrokken om de WTCC-titel te bemachtigen. Catsburg start als zesde. De coureur uit Voorthuizen maakte in Q2 een fout en spinde, wat een code rood situatie tot gevolg had. Toch wist hij de sessie te voltooien maar meer dan een zesde tijd voor de reguliere Volvo-rijder Thed Björn zat er niet in. Zowel in de Hoofdrace als Openingsrace met omgekeerde startvolgorde start Catsburg in het midden van het schaarse veld dat uit maar vijftien deelnemers bestaat. In de MAC3 waarin de fabrieksteams het in gezamenlijkheid tegen elkaar opnemen, troefde het Volvo-trio het drietal van Honda af.